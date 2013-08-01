Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В эту субботу, 3 августа, в баре «Барвиха» состоится вечеринка, во время которой пройдет сбор подписей против запрета аэрографии в Казахстане. Инициатором события стала Анастасия Кулакова. Управление дорожной полиции РК запретили ей ездить на автомобиле, 90% поверхности которого покрыто аэрографией. Точнее винилографией - рисунком, напечатанным на специальной пленке. «На данный момент в законе нет четко прописанного запрета на художественное оформление кузова автомобиля, - рассказала Auto.lafa.kz Анастасия Кулакова. – В прошлом году, у меня была машина, покрытая рисунком на 40%, и я спокойно на ней ездила. В этом году, принимая участие в «Апгрейд автошоу» я оформила свою машину в стиле пиратов. После чего написала письмо в дорожную полицию с просьбой выдать мне разрешение ездить на ней на год или внести изменение в техпаспорт, в виду того, что цвет автомобиля изменен, хотя это просто пленка, натянутая на кузов. Ответ мне пришел только через полтора месяца с отказом. В полиции это обосновали тем, что такой объем рисунка расценивается как реклама, а для этого нужна отдельная регистрация. Однако в «Алматы Жарнама» мне сказали, что тема пиратов, в которой оформлен мой автомобиль, рекламой не является». По мнению законотворцев, запрет на аэрографию должен послужить на благо общества, так как трехмерные рисунки на кузовах машин могут отвлекать участников дорожного движения. В виду этого, 19 июня текущего года, мажилисом Парламента РК в первом чтении были приняты дополнения к Закону «О дорожном движении», в рамках которых прописан и запрет на аэрографию. «У меня машина уже три года в гараже стоит из-за этого, - посетовал наш читатель Имин. – Из-за большого рисунка пришлось снять ее с учета. Мне тоже говорили, что аэрография отвлекает водителей на дороге, а «Ламборгини», которая также ездит по нашим дорогам никого не отвлекает? А рекламные баннеры с яркой подсветкой прямо над полотном тоже никого не отвлекают? Я считаю, что рисунки на кузовах никого не могут так сильно увлечь, чтобы спровоцировать ДТП. Даже если такое и произойдет, дорожной полиции будет намного легче найти нарушителей, ведь такие машины уникальны и их владельцы на виду». По словам Анастасии Кулаковой, она не оставит это дело без борьбы и уже обратилась в районный суд с обжалованием этого запрета. Девушка считает, что в случае победы, ее пример послужит многим, кто захочет украсить свой автомобиль. «Пока закон еще не принят, у нас есть шанс отстоять свое право на собственность. Ведь моя машина принадлежит только мне и никто не может мне запретить делать с ней то, что мне хочется. Любителей аэрографии не так уж и много, чтобы беспокоится о масштабных проблемах на дорогах, и вводить подобные запрету. Поэтому я призываю всех неравнодушных прийти на нашу вечеринку в «Барвиху» и подписаться под письмом против отмены аэрографии», - призвала активистка. auto.lafa.kz