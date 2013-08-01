На заправках и нефтебазах Алматы массово не соблюдаются правила промышленной безопасности. Об этом заявили в алматинском Департаменте по ЧС, передает телеканал «Алматы». С начала года Департамент провел проверки на 82 заправках и нефтебазах. Сотрудники департамента обнаружили нарушения почти на каждой из них. Чаще всего АЗС Алматы грешили повышенным уровнем токсичности топлива, устаревшими трубами и отсутствием планов действий в случае ЧП. Наибольшее количество нарушения обнаружилось на АЗС «Гелиос», «Юралс ОА», «Тастау», «Казферросталь» и «Алматыинжстрой». По данным Департамента ЧС, в южной столице работает 220 АЗС и 17 нефтебаз. На многих из этих объектов сотни кубометров бензина хранятся в резервуарах без техпаспорта, или используется давно отслужившее свой срок оборудование. По результатам проверки было выписано штрафов на сумму 250 995 тенге. У АЗС есть месяц на то, чтобы устранить нарушения. В случае невыполнения требований Департамента, их бизнес будет закрыт. auto.lafa.kz