В Актау автомобили, которые хранятся на стоянке больше 2 лет, передадут в утилизацию. В данный момент таких автомобилей на штрафных стоянках города больше 200. Ежедневно там оказываются еще 100 автомобилей, «проштрафившихся» владельцев, пишет местное издание «Тумба». Кроме того, на штрафстоянки также попадают автомобили после ДТП. В результате площадка оказалась переполненной и больше не может вместить все авто. Руководство ГКП «Кала жодары» потребовало автолюбителей, чьи авто задержались на штрафстоянке дольше 2 лет, немедленно забрать транспорт. После 1 августа предприятие собирается подать на них в суд. По его решению часть бесхозных автомобилей можно будет утилизировать. auto.lafa.kz