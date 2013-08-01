Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Уникальные светобайки из фильма «Трон: Наследие» - в свободной продаже. Колеса футуристического мотоцикла с электромотором не имеют ступиц. Разработкой действующего образца киношного мотоцикла несколько лет занимались австралийцы, из компании Parker Brothers. После ряда презентаций в Интернете и на публичных мероприятиях, светобайк полтора года назад поступил в продажу. В движение машину приводит 96-вольтовый электродвигатель, а запас энергии аккумулирует комплект литий-ионных батарей. Максимальная скорость мотоцикла с 24-дюймовыми колесами без ступиц равняется 160 км/ч. Без подзарядки он способен проехать до 129 км. На постройку одного такого байка у компании уходит около недели, сообщает Autoevolution. Его цена составляет 55 тысяч долларов США. auto.lafa.kz