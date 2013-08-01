С ноября прошлого года в следственном изоляторе находился, подозреваемый в совершении международной контрабанды иномарок, подделке документов на автомашины и мошенничестве. Судебному преследованию подвергся его родной брат и брокер. Покупатели 27 иномарок предъявляли ему миллионные иски в счет возмещения морального и материального вреда при покупке автомашин марки «Лексус», «Мерседес» и других. Суд пришел к выводу, что финансовая полиция возбудила уголовное дело с нарушением законодательства. Судья вынесла частное постановление в адрес Генеральной прокуратуры и Агентства департамента по борьбе с организованной преступностью. А также сообщила, что оправданные имеют право обратиться с иском на финансовую полицию и прокуратуру с требованием возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.