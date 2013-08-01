В Казахстане налог на транспорт с физлиц по объему поступлений в 11 раз превосходит налоги на частное имущество В первом полугодии автовладельцы уплатили в бюджет свыше 15 миллиардов тенге. Поступления по налогам на имущество с физлиц составили всего 1,3 миллиарда тенге. В целом налоги на собственность за январь-июнь превысили 95 миллиарда тенге, что на 13% больше первого полугодия 2012 года. В структуре поступлений налогов на собственность 71% приходится на имущество юрлиц, около 16% занимают налоги на транспорт с физических лиц. На третьем месте по объему поступлений – налоги на земли населенных пунктов с юрлиц с долей в 6%.