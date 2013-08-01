Фото: worth1000.com Фото: worth1000.com Китаец по фамилии Ли попытался пронести на борт самолета, следовавшего из Гуанчжоу в Пекин, свою домашнюю черепаху. Чтобы службы безопасности не смогли ее заметить, он спрятал ее в бургер и положил в свой багаж, сообщает Agence France-Presse. Несмотря на все попытки сделать животное невидимым для работников аэропорта, план Ли сорвался. Черепаху заметили, когда просматривали содержимое багажа пассажира под рентгеновскими лучами. Сначала китаец отрицал, что везет с собой что-то подозрительное, но затем все-таки сознался, что в бургере спрятана его питомица. Он объяснил свой поступок тем, что не хотел расставаться с любимицей. В итоге ему все же пришлось совершить полет без черепахи. Животное он передал на временное содержание другу, который его провожал. Будет ли пассажир наказан за попытку провезти животное без документов, не сообщается. lenta.ru