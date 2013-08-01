Телеканал Fox покажет реалити-шоу про богатых русских в Лондоне
Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости Американский телеканал Fox покажет сериал «Meet The Russians» («Знакомьтесь: русские») про жизнь богатых русских в Лондоне. Об этом сообщает Digital Spy. Как говорится в описании программы, шоу покажет зрителям мир, «наполненный роскошью, великолепием, эксклюзивными событиями и частными самолетами». «Программа предоставит уникальный доступ к миру гламура и сверхбогатства, о котором мы все знаем, но который мы никогда не видели», — сообщили на канале Fox. Главными героями шоу станут украинская поп-певица и «Миссис Мира-2008» Камалия, ее муж миллиардер Мохаммед Захур, британец пакистанского происхождения, и модный фотограф по имени Дмитрий. Реалити-шоу из девяти серий выйдет на канале Fox в сентябре. В 2011 году американский канал показал сериал «Русские матрешки» (Russian dolls) о жизни русских на Брайтон-Бич. Реалити-шоу вышло одним сезоном из 12 серий. Сериал был полон различных стереотипов о жизни русской диаспоры: борщ, красивые женщины, балалайки, сильный русский акцент. lenta.ru