Парламент Уругвая принял закон о легализации марихуаны
Фото: Andres Stapff / Reuters Нижняя палата парламента Уругвая приняла законопроект о легализации марихуаны. Об этом 1 августа сообщает BBC News. Теперь документ должен рассмотреть Сенат. Если закон окончательно примут, то в Уругвае можно будет легально выращивать, потреблять и продавать марихуану. Каждый гражданин страны сможет купить в месяц до 40 граммов наркотика. Также уругвайцам разрешат выращивать дома до шести кустов. Закон, впрочем, накладывает некоторые ограничения. Продавать марихуану будут только госучреждения. Покупать наркотик смогут лица старше 18 лет, которые зарегистрировались в специальной базе данных. Иностранцам продажа наркотика будет запрещена. lenta.ru