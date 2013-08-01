фото с сайта otzovik.com фото с сайта otzovik.com Российское правительство наделило Роскосмос полномочиями по обеспечению экологической безопасности, правил природопользования и охраны окружающей среды на космодроме Байконур, сообщается на сайте правительства РФ. Постановление правительства РФ подготовлено в целях реализации российско-казахстанских соглашений по комплексу «Байконур» в области охраны окружающей среды. Теперь Роскосмос будет осуществлять функции по обеспечению экологической безопасности, правил природопользования и охраны окружающей среды на комплексе «Байконур» в отношении объектов, находящихся в его ведении. Реализация этих полномочий позволит установить правила природопользования и охраны окружающей среды вне зависимости от ведомственной принадлежности организаций, эксплуатирующих объекты космодрома. today.kz