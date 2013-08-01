фото с сайта lada.kz фото с сайта lada.kz В октябре текущего года будет введен в эксплуатацию первый участок газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев, передает primeminister.kz. «Первый проект, который в этом году мы должны ввести – это первый участок газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Все идет по плану, в октябре 2013 года мы этот проект запустим. Сейчас работа идет с опережением графика, испытания все проведены», - сказал Берлибаев. today.kz