Фото inform.kz Фото inform.kz Казахстанским военным разрешили стрелять по нарушителям воздушного пространства. Соответствующие правила утвердил сегодня своим указом Президент страны. Согласно документу, силам воздушной обороны ВВС РК разрешается после подачи сигнала экипажу и предупредительных выстрелов применять оружие и боевую технику. К их числу отнесены самолеты и вертолеты, в том числе беспилотные летательные аппараты, ракеты, аэростаты, воздушные шары и зонды, вторгшиеся в воздушное пространство страны. 1tv.kz