фото с сайта old.ingushetiyaru.org фото с сайта old.ingushetiyaru.org Детские мусульманские лагеря в нашей стране существуют. Это подтвердили в пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана. Они открыты и официально зарегистрированы в мечетях и медресе, работают бесплатно и дети там изучают основы ислама. Однако, как подчеркнули специалисты, эти лагеря не имеют никакого отношения к экстремизму. О каких-либо других подобных детских зонах отдыха с религиозным направлением управлению мусульман Казахстана неизвестно. Напомню, ранее прокуратура Республики Алтай заявляла о неправомерности отправки российских детей в духовно-оздоровительные мусульманские лагеря нашей республики. Сейчас проверкой сведений занимается Генеральная прокуратура Казахстана. Параллельно проверку ведет Агентство по делам религий. 1tv.kz