Боксер Владимир Кличко. Фото: Reuters Боксер Владимир Кличко. Фото: Reuters Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал информацию о драке в ночном клубе на Ибице с британским боксером Дереком Чисорой. Кличко заявил, что он — профессиональный боксер и никогда не дает волю своим кулакам за пределами ринга. Заявление чемпиона размещено на официальном сайте братьев Кличко. Кличко заявил, что он шокирован сообщениями об инциденте, появившимися в британской прессе. «Я не хочу комментировать психологические проблемы Чисоры», — сказал Кличко, не уточнив при этом, имела ли место его встреча с британцем в ночном клубе. О конфликте боксеров написало британское издание The Daily Mirror. Сообщалось, что Кличко и Чисора встретились в ночном клубе случайно, а разнимать их пришлось охранникам. Напомним, конфликт Чисоры и братьев Кличко начался в феврале 2012 года. На церемонии взвешивания перед боем с Виталием Кличко британский боксер дал пощечину своему сопернику. В день поединка Чисора плюнул водой в лицо Владимиру Кличко, который пришел поддержать брата во время поединка. Тот бой закончился победой Виталия Кличко. Всего из 21 поединка на профессиональном ринге Чисора выиграл 17 (11 — нокаутом) и четырежды потерпел поражения. Владимир Кличко, владеющий титулами чемпиона мира по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная боксерская организации) и IBF (Международная боксерская федерация), выиграл 60 боев (51 — нокаутом) и 3 раза проиграл. kursiv.kz