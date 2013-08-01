На этом участке будет заменен коллектор, который весной нынешнего года прорвало в нескольких местах. Подрядчиком является АО «Уральскводстрой», заказчик - городской акимат. - На реконструкцию из республики было выделено 62 млн 800 тысяч тенге, - рассказал порталу дХолодная вода отключаться не будет. На этом месте будет установлено насосное оборудование, которое будет перенаправлять стоки в другие колодцы.- Весной на этом участке прорвало коллектор в нескольких местах, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД». - Его тогда лишь залатали, поскольку не было финансирования. Теперь деньги выделены, и будет полная замена коллектора до КНС. Всего будет заменено 265 метров. По словам Михаила ЗУБКОВА, строители просят жителей микрорайона и водителей отнестись с пониманием и ответственностью. Улицу С.Тюленина заграждают лишь знаки, но водители не обращают на них внимания и пытаются втиснуться и проехать по этой улице. - Глубина, которую мы сейчас раскопаем, будет составлять 7,5-8 метров, - говорит начальник участка. - Мы просим людей быть внимательнее.