Фото blog.otel.com Фото blog.otel.com Эксперты говорят о новой тенденции, которая будет только усиливаться после ввода в силу нового соглашения, пишет euromag.ru. Политики протестуют против нового налогового соглашения по делам наследства между Швейцарией и Францией, сообщает Tagesanzeiger. Они угрожают провести референдум кантонов, если парламент в Берне санкционирует подписанное 11 июля в Париже соглашение между министром финансов Эвелин Видмер-Шлумпф и ее французским коллегой по должности Пьером Московичи. Французам, которые живут в Швейцарии, эти правила тоже не подходят. Французская казна хочет обложить налогом наследников во Франции даже если наследство происходит от завещателя в Швейцарии. Это касается и недвижимости в Швейцарии. kursiv.kz