Фото kursiv.kz
Бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова арестовали на юге Франции, недалеко от города Канны. Об этом в среду сообщила международная деловая газета Financial Times, со ссылкой на адвоката семьи Аблязовых.
Мухтар Аблязов, экс-глава БТА-банка, был арестован французской полицией в среду недалеко от Канна, в Мусан-Сарту. Во время ареста он был со своей сестрой Гаухар Аблязовой. Она связалась с членами семьи банкира. Арест Аблязова подтвердили в уголовной полиции Марселя.
Аблязов путешествовал по Франции с паспортом Центрально-Африканской Республики. У его супруги также паспорт этой страны. Власти ЦАР подтвердили, что паспорт неподдельный.
В полиции заявили, что действовали в рамках запроса на экстрадицию банкира. Аблязова могут направить в Париж, где будет решаться вопрос о его экстрадиции.
Экс-министр Казахстана и бывший глава крупнейшего в Казахстане БТА-банка получил политическое убежище в Великобритании в 2011 году. Он утверждал, что на родине его преследуют по политическим мотивам.
В феврале 2012 года он уехал из Великобритании, после того, как лондонский суд выдал ордер на его арест, приговорив к 22 месяцам заключения за неуважение к суду.
БТА-банк был обанкрочен и национализирован в 2009 году через покупку акций банка фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Когда было принято решение о национализации, Мухтара Аблязова отстранили от должности председателя совета директоров банка.
У себя на родине, в Казахстане, Аблязов обвиняется в присвоении активов БТА-банка, отмывании денег и участии в организованной преступной группе.
Эта история до сих пор является одной из крупнейших банковских афер в Казахстане, пишет FT.
Российские власти подозревают Аблязова в хищениях на сумму в $5 млрд, пишет gazeta.ru.
По версии следствия, Аблязов, возглавив БТА-банк в 2005 году и, получив фактический контроль над ним, создал в России несколько девелоперских компаний (в их числе «Евразия логистик» и ИПГ «Евразия»). Их он финансировал за счет средств БТА-банка. Заемщиками по кредитам выступали компании, зарегистрированные в офшорах. Эти компании выступали собственниками активов, которые сами же и приобретали на кредиты БТА-банка. Следствие полагало, что денежные средства заемщики возвращать не собирались, а залоги по полученным кредитам предоставлены не были.
21 мая этого года следственный департамент МВД России сообщил, что завершил предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего совладельца ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрия Пака и экс-гендиректора компании Олега Царева в совершении мошенничества и легализации денежных средств. В ходе расследования было установлено, что Мухтар Аблязов через зарегистрированную в Австрии компанию ZRL совместно с Паком являлся собственником лизинговой компании «Дело».
Кроме того, установлено, что Аблязов незадолго до прекращения его полномочий дал указание передать ликвидный кредитный портфель АО «БТА-банк» в принадлежащее ему лично ООО «БТА-банк» в обмен на заведомо невозвратные кредиты нескольких российских заемщиков.
В конце 2008 года Аблязов, получив информацию о предстоящем прекращении своих полномочий, решил не возвращать полученные «Делом» кредиты. Они с Паком и Царевым через подложные договоры переуступки права требования БТА-банка и офшорной компании совершили хищение права требования на указанную сумму. Для легализации похищенного они, как полагает следствие, провели серию мнимых сделок между подконтрольными соучастникам иностранными компаниями.
«Затем для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению украденными средствами, обвиняемые и их соучастники направили незаконно полученные средства в ООО «БТА-банк» (в дальнейшем переименованное в ООО «АМТ-банк», председателем совета директоров которого являлся Аблязов) в качестве субординированного займа», — говорится в сообщении.
По этому делу утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее следственный комитет при МВД РФ уже ходатайствовал перед судом о заочном аресте Аблязова.
Сейчас семья Аблязова опасается, что Россия подает запрос на экстрадицию Аблязова, но действует в интересах Казахстана. У Казахстана меньше шансов на получение беглого банкира из-за случаев нарушений прав человека в этой стране. FT называет Аблязова оппозиционным казахстанским активистом, выступающим против действующего президента Нурсултана Назарбаева и властей страны.
В конце мая казахстанские власти обратились с запросом об аресте Аблязова к итальянской полиции. По их информации, он скрывался на своей вилле в Риме. Однако Аблязова там не оказалось. Но в результате полиция депортировала его жену Алму Шалабаеву и шестилетнюю дочь в Астану. Полиция заявляла, что депортировала их, поскольку они находились в стране нелегально.
Сейчас в Италии началось расследование обстоятельств депортации. Глава аппарата министра внутренних дел Италии Джузеппе Прокаччини был вынужден уйти в отставку в связи с этим делом.
Адвокат семьи опасается, что Франция может депортировать Аблязова в такой же манере.
kursiv.kz