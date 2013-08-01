Фото с сайта uspenskiy-sobor.kz Фото с сайта uspenskiy-sobor.kz В Атырау презентовали веб-сайт прихода Собора Успения Божией Матери города Атырау: uspenskiy-sobor.kz. Православные христиане Атырау могут не выходя из дома узнать расписание богослужений в Успенском соборе, ознакомиться с проповедями священников местного храма. На сайте нескольких разделов. Вниманию верующих представлен православный календарь. На главной странице сайта можно найти Евангельские, Новозаветные и Ветхозаветные чтения. Один из разделов рассказывает о деятельности воскресной школы. Здесь же можно будет ознакомиться с наиболее значимыми событиями жизни прихода, посмотреть фотографии с мероприятий и узнать контакты.