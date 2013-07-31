Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net Иллюстративное фото с сайта lenta-ua.net В Западно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РГП "Казгидромет". Штормовое предупреждение объявлено с 1 на 2 августа. В Уральске и местами по области ожидаются грозы, пыльная буря и усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду.