В Уральске прошел семинар-тренинг, темой которого стала «Опиоидная заместительная терапия в наркологической помощи». Программа замещения тяжелых наркотиков на метадон работает в Казахстане уже пятый год. Планируется, что в программе наркозамещения в каждом регионе будут участвовать по 25 инъекционных наркоманов. - Метадон - это синтетический аналог героина, рассказывает тренер проектов Голландской гуманитарной организации «СПИД Фонд Восток-Запад» Виктор МАЛЬЧИКОВ. - Впервые такой опыт применения метадона был в 60ых годах в Австралии. В Казахстане программа начала свое действие в 2008 году в городе Павлодар. Целью этой программы является снижение вреда для человека. В программе могут принимать участие люди, которые имеют инъекционную наркозависимость, неоднократно проходящие до этого лечение, состоящие на учете в наркодиспансере, в возрасте не старше 18 лет. Если верить мировой статистике, то 30% участников программы выходят на безнаркотический режим. На сегодняшний день программа проходит в десяти регионах Казахстана, в том числе и в Западно-Казахстанской области. В семинаре-тренинге приняли участие медицинские работники, пациенты которых наркоманы и алкоголики.