ДТП произошло 6 мая на улице Жангир хана. Суд установил, что примерно в 7 часов вечера водитель автомобиля "Ауди А-6", находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал в сторону встречного движения и допустил боковое столкновение с автомашиной марки "Лада-Приора". В результате столкновения "Приору" занесло и она столкнулась с пассажирским автобусом 22 маршрута. В результате ДТП трое человек погибли на месте - 38-летний водитель "Лады-Приоры", 39 летний и 37-летний пассажиры. Виновник происшествия, водитель «Ауди-6», чтобы избежать ответственности за совершенное попытался скрыться, оставив место происшествия. Более того, в ходе следствия было установлено, что данное лицо не имело прав на управление вышеуказанной автомашиной, которая принадлежала его брату. 30 июля Уральский городской суд признал водителя "Ауди А-6" гражданина Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 296 ч.3 , 297 УК РК и приговорил его к 9 годам лишения свободы.