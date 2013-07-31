Фото с сайта moneyball.info Фото с сайта moneyball.info Специализированный межрайонный суд по уголовным дела Западно-Казахстанской области вынес обвинительный приговор в отношении мужчины за попытку изнасилования своей малолетней падчерицы. Об этом сообщила пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. По данным пресс-службы, в ходе следствия было установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения,  совершил попытку изнасилования своей падчерицы, воспользовавшись тем, что матери ребенка не было дома. Девочка попыталась вырваться и убежать от насильника, однако мужчина стал избивать ее, угрожая убить. Раздевшись догола, он принимал активные действия по доведению своего умысла до логического конца. Однако девочке чудом удалось убежать из квартиры. Между тем подсудимый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлении. 25-летний мужчина с 16 лет имел судимость. Суд признал обвиняемого виновным в покушении на изнасилование, то есть полового сношения с применением насилия, а также с угрозой применения такого насилия, соединенного с угрозой убийства, совершенного в отношении заведомо несовершеннолетней, а также родителем либо лицом, на которого законом возложена обязанность по её воспитанию по ст. 24 ч.3-120 ч.3 П. «в, д» УК РК,, а также ст. 121 УК РК. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО приговорил педофила к 11,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.  