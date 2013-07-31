Фото с сайта ua.all.biz
В этом году право на проведение комплексного тестирования абитуриентов(КТА) выпало на долю ЗКГУ им. Утемисова. На базе данного вуза тестирование прошли 3874 человека. Проходило КТА в 4 потока на казахском или русском языках по четырем предметам: государственный или русский язык (язык обучения), история Казахстана, математика и предмет по выбору.
Как отмечают в ЗКГУ, тестирование прошло спокойно.
- Мобильные телефоны абитуриенты перед началом тестирования сами сдавали дежурному на хранение, - рассказала пресс-секретарь ЗКГУ им.Утемисова Акмарал КОЖЕВНИКОВА
. – Всего же на каждом потоке было сдано около 500 телефонов. Случаи, когда проносили телефоны, конечно же были, но мало. Эти факты фиксировалось актом комиссии, телефоны изымались, но результаты абитуриентов не аннулировались.
Тем не менее, результаты КТА оказались не утешительными - большинство абитуриентов провалили тестирование, а те кто прошли, кое-как набрали проходной балл. Это катастрофа, заявляют в вузах, которые теперь не могут набрать этих людей, даже на платной основе.
Итак, максимальное количество заявок на поступление в вуз было в ЗКГУ – 1317. Пороговый уровень смогли пройти лишь 406 человек. Не лучше ситуация и в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете. Там из 686 абитуриентов всего 96 подтвердили свои знания и право учиться в высшем учебном заведении.
- Средний балл по нашему вузу составил 38, - говорит Акмарал КОЖЕВНИКОВА. – Хотя для подготовки абитуриентов к сдаче КТА при университете были открыты подготовительные курсы, где обучение прошли около 500 выпускников прошлых лет и учащихся колледжей, также были организованы пробные тестирования в университете. К сожалению, результаты нынешнего КТА показали, что выпускники и их наставники недостаточно серьезно подошли к данному вопросу. Качество знаний выпускника – это проблема и родителей, и педагогов. Надо привыкать к мысли, что вузы Казахстана будут принимать и обучать тех, чьи знания и уровень подготовки отвечают высоким требованиям.
В Западно-Казахстанской гуманитарной академии пороговый уровень смогли пройти 110 абитуриентов из 645.
- Мне кажется, это тестирование не совсем корректное, - говорит председатель приемной комиссии ЗКГА Талгат БЕГИЛОВ
. - Ведь многие из абитуриентов - выпускники прошлых лет, и они даже не знают, что такое тестирование. В колледжах последние годы учат предметам по специальностям, к тому же школьная программа меняется каждый год. Может сделать какое-то отдельное тестирование или продумать КТА основательно, чтобы не было таких плачевных результатов.
В Академии труда и социальных отношений из 152 абитуриентов лишь двое останутся учиться, остальные 150 человек так и не могли доказать свои знания.
Немногим лучше ситуация в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем
(КАЗУИиТС). Здесь из 466 человек только 12% перешагнули рубеж в 50 баллов. В Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном университете
из 400 абитуриентов проходной набрали 20(!) человек.
- Несмотря на то, что были подготовительные курсы, посещали их не все,- рассказал ответственный председатель приемной комиссии ЗКИГУ Кайрат ТУРЛЫБАЕВ
. - Или посещали только один предмет. В колледж идут те люди, которые плохо учились в школе, и ушли они после 9 класса только потому, что не могут учиться дальше или не хотят. Большинство поступают в университет сразу после колледжа, то есть они сдавали экзамены, защищали свои дипломные проекты, и тут практически сразу же тестирование. То есть у абитуриентов не было достаточно времени, чтобы подготовиться, освежить свои знания.
Из 160 претендентов на статус студентов в институт «Евразия» пороговый уровень смогли преодолеть только 16 человек, что составляет 10% от общего числа поступающих в институт.
- В этом году к нам подавали документы выпускники колледжей, лицеев, а также выпускники школ прошлых лет, – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Западно-Казахстанского института языков и менеджмента «Евразия» Гульназ ЧУКАЕВА
. – Большинство не смогли набрать нужное количество баллов. Лучшие результаты показали выпускники колледжей. Тяжелее всего абитуриентам давались вопросы точных наук.
Причиной такого немалого «отсева» Гульназ Охасовна считает неумение ребят-лицеистов хорошо готовиться к тестам. Между прочим, у «провалившихся» абитуриентов есть шанс сдать КТА уже в январе будущего года. Согласно недавнему решению министерства образования, теперь комплексное тестирование будет проходить два раза в год.
- Если абитуриент не сможет сдать КТА в январе следующего года, то может дополнительно подготовиться и попробовать поступить летом, – продолжает Гульназ ЧУКАЕВА. – Многие несерьезно относятся к тестированию. Оно уже закончилось, но до сих пор нам звонят и узнают о том, когда можно пройти тестирование.
В КТА могут участвовать: выпускники организаций общего среднего образования (среднего общего) прошлых лет, выпускники технических и профессиональных (начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций образования, выпускники общеобразовательных школ, не принявшие участие в ЕНТ, обучавшиеся по линии международного обмена школьников за рубежом, выпускники общеобразовательных школ с не казахским и не русским языками обучения, выпускники республиканских музыкальных школ-интернатов, а также лица, окончившие учебные заведения за рубежом.
Оксана НАУМОВА
Оксана ТЕЛЯТОВА