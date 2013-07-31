Адвокат СУЛЕЙМАНОВ еще раз ходатайствовал об изменении меры пресечения подсудимому. Доводы были прежние: директор предприятия, находясь в СИЗО, не может руководить компанией и обеспечить ее деятельность, также погасить имеющиеся задолженности. Также адвокат заявил, что по налогам уже погашено 9 млн тенге, к тому же в данный момент KSS идет проверка департамента труда. Судья Шамгунова отклонила заявление, сославшись на то, что ранее в областной апелляционной коллегии уже было вынесено решение об оставлении Мендыгазиева под арестом до вынесения приговора. Сегодня суд выслушал заведующего отделом аудита районного налогового управления Аталикова, двоих свидетелей по делу и судебного эксперта Надежду ЦОЙ. У адвокатов было много вопросов к методам проведения налоговых проверок. Они считают, что данные обобщены за несколько лет и искажены. При этом у Аталикова и Цой были расхождения по показаниям в суде. Особенно не устроили защиту ответы Надежды ЦОЙ из института судебной экспертизы. Ее адвокат Сулейманов оценил как некомпетентную, поскольку эксперт путалась в показаниях и не смогла внятно ответить, как она проводила экспертизу налоговых проверок. В связи с этим защита потребовала повторной экспертизы. Также суду были представлены 25 документов, подтверждающих личностные характеристики подсудимого. Это грамоты, благодарственные письма, справки о семейном положении, благотворительной деятельности и прочих. Адвокаты просили учесть при вынесении приговора и тяжело больную мать Мендыгазиева и наличие двоих детей на иждивении. Двое свидетелей, приглашенные со стороны обвинения, рассказали похожую историю. Свидетель Душанов рассказал, что никогда не работал в KSS, при этом был удивлен, что он оформлен в судподрядных компаниях «Гурон плюс» и «БМ Коста» как снабженец с зарплатой 762 тысячи тенге в месяц. - Я с 2004 года занимаюсь своим крестьянским хозяйством в поселке Березовка. Знать не знаю KSS и не знаком с Барлыком МЕНДЫГАЗИЕВЫМ, – сказал он. Свидетель Барабаш рассказал суду, что с 2006 по 2010 годы действительно работал в KSS оператором газовой котельной с зарплатой в 50 000 тенге. Трудовой договор не был заключен, пенсионных отчислений тоже не было. В 2012 году он уволился по собственному желанию, но позже вернулся на прежнюю должность, поскольку не нашел другую работу. Он также не знал, что все это время он был оформлен сварщиком в «Гурон плюс» и «БМ Коста» с зарплатой 800 тысяч тенге. Заседание продолжится во второй половине дня.