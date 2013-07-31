Напомним, 2 марта нынешнего года органами прокуратуры, внутренних дел и национальной безопасности были задержаны четверо сотрудников РУ-170/2 (колония общего режима), что находится в районе «Жазира». 5 марта уральский городской суд санкционировал арест подозреваемых на время следствия. Тогда о подробностях задержания рассказал- Второго марта в ходе совместной операции сотрудниками прокуратуры, внутренних дел и ДКНБ были задержаны замначальника РУ-170/2,замначальника, начальник оперотделаи оперуполномоченный, — рассказал прокурор. – Они обвиняются в систематическом получении взяток в целях послабления режима содержания осужденных. В тот же день в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 311 УК РК получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. 5 марта в отношении АХМЕТОВА, ВАЛИЕВА и ГАБДУШЕВА избрана мера пресечения — арест, в отношении МУХТАРОВА — подписка о невыезде. По словам Сакена ХУДАЙБЕРГЕНОВА, взятку подозреваемые получали от самих осужденных, причем, в течение нескольких месяцев. Но сумму полученной взятки журналистам не раскрыли. Сейчас дело сотрудников передано в специализированный суд по уголовным делам. На скамье подсудимых уже восемь человек. Кроме получения взятки, им инкриминируется создание и участие в организованной преступной группировке, приготовление к преступлению, а также приобретение и сбыт наркотических средств. Следующее заседание суда назначено на 2 августа.