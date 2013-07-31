Фото oko-planet.su Фото oko-planet.su Между тем, как сообщили американские СМИ, даже за такую сумму здания порой подолгу не могут найти покупателей. При этом таких домов достаточно много по всему городу. Большинство из строений выставлены на продажу банками, которые изъяли их у владельцев за долги, а теперь пытаются как можно скорее от них избавиться, чтобы не платить налоги. Стоит отметить, что налог на недвижимость в Детройте - один из самых высоких в стране. Автомобильная столица США стала приходить в упадок 40 лет назад, когда стала ухудшаться ситуация в американском автопроме. Бюджетный дефицит Детройта составляет более 380 млн долларов, а общий долг оценивается в сумму от 17 до 20 млрд долларов. В середине июля власти города обратились в суд с просьбой признать американскую автомобильную столицу банкротом. РСН