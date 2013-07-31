Саакашвили обозвал Сталина «антигрузином»
Фото: Пресс-служба премьер-министра Грузии / РИА Новости Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил против восстановления памятника Иосифу Сталину в Гори. Об этом сообщает «Новости-Грузия». Соответствующее заявление он сделал в Польше, где находится с визитом. Глава республики обвинил Сталина в преступлениях против грузинской государственности и назвал его «антигрузином». «Восстановление памятника "антигрузину", который совершил антигосударственные и варварские действия против нации, приведет к международной изоляции Грузии…», — цитирует президента агентство. Саакашвили обратился к главе правительства Бидзине Иванишвили (подчеркнув, что именно Иванишвили «принимает в правительстве решения») с призывом пересмотреть решение о памятнике. В унисон с президентом высказался и его соратник, секретарь Совета безопасности Грузии Гига Бокерия. Сославшись на сообщения СМИ, он отметил, что решение о возвращении памятника принято министерством культуры Грузии. «Хочу призвать премьера и новую власть изменить данное решение и не возвращать памятник палачу в наши города», — заявил Бокерия. Ранее, напомним, стало известно, что министерство культуры поддержало инициативу городского собрания Гори (малой родины Сталина) о восстановлении там памятника советскому вождю. В городской администрации рассказали, что обращались в министерство для согласования проекта и что оттуда пришло письмо с рекомендацией, в каком именно месте лучше установить скульптуру. «Решение принято. Сейчас идет разработка деталей. В частности, нужно ли делать пьедестал», — отметил представитель муниципалитета Зураб Джалагания. В министерстве культуры позднее предпочли отмежеваться от ответственности за восстановление памятника. Глава ведомства Гурам Одишария, которого цитирует «Интерфакс», заявил, что решение принимает муниципалитет, «а мы можем дать лишь советы». Семиметровый памятник Иосифу Сталину был установлен в центре Гори в 1952 году. Скульптуру демонтировали летом 2010 года. Саакашвили тогда открыто поддержал это решение, заявив, что по инициативе Сталина «происходила оккупация» (ранее в Тбилиси был открыт музей «советской оккупации», это произошло через несколько лет после прихода Саакашвили к власти). Демонтированный памятник Сталину журналисты позднее обнаружили на территории заброшенной индустриальной зоны в окрестностях Гори. Теперь памятник, как сообщалось, планируется установить перед домом-музеем Сталина, который находится неподалеку от центральной площади. Процесс установки предполагается завершить к 21 декабря — годовщине со дня рождения вождя. После «революции роз» в Грузии были демонтированы скульптурные изображения Сталина в Гори и некоторых других населенных пунктах. Ситуация стала меняться в прошлом году, после победы оппозиционной «Грузинской мечты» на выборах и формирования нового правительства во главе с Иванишвили. Демонтированные памятники в честь Сталина стали восстанавливать: они, в частности, появились в селах Акура и Земо Алвани (в восточной части страны). lenta.ru