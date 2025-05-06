Телец

Эта неделя обещает быть особенно продуктивной в финансовом плане. Возможны предложения, которые раньше казались далёкими или недостижимыми. Ваше терпение и расчётливость сыграют ключевую роль — вы сможете заключить выгодную сделку, найти дополнительный источник дохода или получить заслуженное вознаграждение.

Дева

Вас может ожидать повышение, премия или неожиданный бонус. Также возможны хорошие новости, связанные с ранее вложенными усилиями — проект, который долго не приносил доход, наконец начнёт окупаться. Важно не останавливаться: чем активнее вы будете работать с цифрами, документами и предложениями, тем выше шанс получить ещё больше.

Козерог

Особенно повезёт тем, кто не боится ответственности и готов взять на себя чуть больше, чем обычно. Это подходящее время для переговоров о повышении, запуска новых деловых инициатив или поиска дополнительного источника дохода. Звёзды подчёркивают: вы сейчас находитесь в позиции силы, и от вашего решения может зависеть стабильность на долгосрочную перспективу.

