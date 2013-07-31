Сегодня судья Лариса ШАМГУНОВА удовлетворила ходатайство адвоката Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА о проведении повторной судебной экспертизы по налогам. Дело предпринимателя приостановлено на время проведения экспертизы. Напомним, в сегодня в Бурлинском районном суде состоялись очередные слушания по делу Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА. Предпринимателя защищают три адвоката. Адвокат СУЛЕЙМАНОВ еще раз ходатайствовал об изменении меры пресечения подсудимому. Судья ШАМГУНОВА заявление отклонила, сославшись на то, что ранее в областной апелляционной коллегии уже было вынесено решение об оставлении МЕНДЫГАЗИЕВА под арестом до вынесения приговора. Сегодня суд выслушал заведующего отделом аудита районного налогового управления АТАЛИКОВА, двоих свидетелей по делу и судебного эксперта Надежду ЦОЙ. У адвокатов было много вопросов к методам проведения налоговых проверок. Они считают, что данные обобщены за несколько лет и искажены. При этом у АТАЛИКОВА и ЦОЙ были расхождения по показаниям в суде. Особенно не устроили защиту ответы Надежды ЦОЙ из института судебной экспертизы. Ее адвокат Сулейманов оценил как некомпетентную, поскольку эксперт путалась в показаниях и не смогла внятно ответить, как она проводила экспертизу налоговых проверок. В связи с этим защита потребовала повторной экспертизы.