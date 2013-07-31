Дело касается трагедии, когда из-за непрофессиональных действии участкового фельдшера погибла женщина с малолетней дочкой. Напомним, в декабре 2011 года житель Чингирлау вызвал скорую помощь для своих родных. Жена и дочь сельчанина неожиданно почувствовали себя плохо. Однако приехавший по вызову фельдшер посчитал, что ничего серьезного с ними не произошло, и отказался их госпитализировать. На следующее утро мать и дочь мертвыми нашли. Сам сельчанин был госпитализирован. Как выяснилось впоследствии, они отравились угарным газом. Комиссионно судебно-медицинская экспертизы признала, что фельдшер допустил тактико-диаогностическую ошибку, не диагностировал острое отравление, недооценил состояние тяжелобольных, не доложил дежурному врачу районной больницы и оказал первую медицинскую помощь не в полном объеме. - В отношении фельдшера возбуждалось уголовное дело, которое впоследствии было прекращено по нереабилитирующим основаниям, - рассказала корреспонденту портала «Мой ГОРОД» пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖИГАЛИЕВА. - Муж погибшей женщины взыскал с ГККП «Чингирлауская районная больница» один миллион моральной и материальной компенсации. И теперь уже райбольница обратилась в суд с иском к фельдшеру о взыскании суммы в порядке регресса. Фельдшер иск признал полностью. Решением Чингирлауского районного суда иск больницы к фельдшеру о взыскании суммы в порядке регресса удовлетворен в полном объеме.