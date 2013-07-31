Солдат срочной службы Еркебулан СЕЙЛХАНОВ пришёл в себя. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил заместитель директора по хирургии областной больницы Жумабек ШАЙХИЕВ (на фото). По словам хирурга, больной разговаривает, открывает глаза и отвечает на вопросы. - Мы убрали все зонды, понаблюдаем за ним день-два, если динамика будет положительная, можем перевести в палату, - отметил Жумабек ШАЙХИЕВ. - Состояние жизнеобеспечения его органов неплохое, давление в норме, поэтому в реанимационном лечении он уже не нуждается. Хирург отметил, что Еркебулана нельзя беспокоить, поэтому с ним даже лишний раз стараются не разговаривать. Кроме того, в интересах следствия к солдату запрещено запускать посетителей. В палату заходит только медперсонал. То, что солдат выжил и даже идёт на поправку, врачи называют исключительным случаем - Пока рано делать прогнозы, но то, что сейчас происходит уже удивительно, - говорит Жумабек ШАЙХИЕВ. - Может быть благодаря крепкому организму солдата, может благодаря работе наших врачей и своевременно сделанной операции. Несмотря на то, что Еркебулан СЕЙЛХАНОВ стрелял себе в голову, повреждений на лице нет вообще - пуля прошла внутри головы, причём довольно глубоко - сначала пробила насквозь основание языка, а затем прошла через лобную долю головного мозга. Напомним, что 19-летнего Еркебулана СЕЙЛХАНОВА обнаружили во время смены караула 21 июля в  четыре часа утра с огнестрельным ранением в голову. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту "Доведение до покушения на самоубийство", личность виновных устанавливается.