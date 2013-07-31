Фото: Karim Sahib / AFP Фото: Karim Sahib / AFP Сотрудники авиакомпании Saudi Airlines и службы безопасности аэропорта Эр-Рияда удалили из самолета двух мужчин и сопровождавших их членов семей за пререкания со стюардессой, сообщает «Аль-Арабия». Имам мечети и сотрудник местной полиции, сидевшие в салоне самолета, обратили внимание на стюардессу арабского происхождения, которая обратилась к пассажиру-иностранцу «хабиби», что в буквальном переводе означает «мой любимый». Мужчин возмутило такое обращение, так как они сочли его излишне фривольным. По их мнению, стюардесса нарушила обычаи и правила, устоявшиеся в саудовском обществе, и обратились к ней с претензиями. Та, однако, не растерялась и пожаловалась на пассажиров командиру воздушного судна, который распорядился снять с рейса инициаторов скандала. Самолет были вынуждены покинуть не только поборники нравственности, но и члены их семей. В результате вылет рейса Эр-Рияд - Джидда задержался на час с лишним. Пассажир-имам, снятый с рейса, подал на стюардессу жалобу в саудовское Бюро расследований. По его словам, он намерен добиться привлечения ее к ответственности за нарушение саудовских обычаев и оскорбление пассажиров. http://lenta.ru