Школьная ярмарка расположилась по улице Д.Нурпеисовой, где в открытых палатках начали торговлю более 60 предпринимателей. - На сегодняшний день к нам поступило порядка 60 заявок от индивидуальных предпринимателей, которые захотели принять участие в школьной ярмарке, - рассказываетДля удобства жителей мы разделили ярмарочные ряды на две части. В одной части будут торговать канцелярскими товарами, а во второй всеми школьными принадлежностями, начиная от рюкзаков до школьных костюмов. Ярмарка сельхозпродукции расположилась по улице Кердери (бывшая Сурова). В ярмарке пожелали участвовать не только пригородные крестьянские хозяйства, но и предприниматели из Акжайыкского, Зеленовского и Теректинского районов. Цены на сельхозпродукцию здесь сравнительно ниже. К примеру, арбуз вам обойдется в 40 тенге за килограмм, а дыню по 70 тенге. Приятно удивляют цены и на школьных прилавках. Например, тонкая тетрадь в 12 листов здесь стоит 12 тенге, а общую тетрадь можно купить за 50 тенге и выше.