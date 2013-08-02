изображение с сайта rivne1.tv изображение с сайта rivne1.tv Цены на продовольственные и непродовольственные товары за прошедший месяц увеличились по 0,1%, платные услуги – на 0,3%, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по статистике. В прошедшем месяце в среднем по республике повышение цен отмечено на свеклу на 1,8%, рис – на 1,6%, морковь – на 1,5%, картофель – на 1,3%, крупу манную – на 1,2%, сахар-песок – на 0,9%, лук репчатый – на 0,6%, минеральную воду – на 0,4%, кондитерские изделия – на 0,3%. Снижение цен зафиксировано на помидоры на 12,3%, перец сладкий – на 12,1%, огурцы – на 11,5%, капусту – на 5,8%, яйца – на 3,7%, молоко сырое – на 1,5%, гречневую крупу – на 1,2%, масло подсолнечное – на 0,3%. Цены на строительные материалы увеличились на 0,6%, стеклянные и керамические изделия – на 0,5%, одежду и обувь, бытовые приборы, фармацевтическую продукцию – по 0,2%. Уровень цен на услуги транспорта вырос на 0,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания, здравоохранения – по 0,4%, ресторанов и гостиниц – на 0,3%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 0,2%. Почтовые услуги подешевели на 1,9%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию, холодную воду выросли по 1,1%, содержание жилья – на 0,2%, а на вывоз мусора – снизились на 0,3%.