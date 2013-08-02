фото с сайта profinance.kz фото с сайта profinance.kz В Казахстане величина прожиточного минимума в июле 2013 года составила 18 267 тенге Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июле 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 0,9%, июлем 2012 года – увеличилась на 7,6%. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе Агентства РК по статистике. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 22,1%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14,8%, фруктов и овощей – 13,8%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,3%, сахара, чая и специй – 2%.