В Казахстане цены на продовольственные товары в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года выросли на 4,5%, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по статистике. В июле 2013 года по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года цены на муку выросли на 16,1%, макаронные изделия – на 11,4%, фрукты и овощи – на 11,2%, булочные и мучные изделия – на 4,8%, рыбу и морепродукты – на 4,5%, кофе, чай и какао – на 4,4%, масла и жиры – на 4,2%, алкогольные напитки – на 4%, молочные продукты – на 3,9%, кондитерские изделия – на 3,4%, хлеб – на 1,8%. Снижение цен отмечено на крупы – 8,2%, сахар – на 5,2%. Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 3%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 4,2%, баранину – на 4%, конину – на 3,7%, свинину – на 2,8%, мясо птицы – на 2,4%, говядину – на 2,3%.