ДТП произошло сегодня примерно в 9 часов на одной из главных улиц города - Сатпаева. По предварительной информации, девушку сбила автомашина марки «Хюндай» белого цвета. По словам очевидцев, жертву ДТП от сильного удара откинуло на несколько десятков метров от места аварии. Пострадавшую увезла карета скорой помощи.Как рассказали нашему корреспонденту в приёмном покое областной больницы, девушка госпитализирована в реанимационное отделение. Другие подробности ДТП выясняются.