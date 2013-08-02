фото с сайта womanonly.ru фото с сайта womanonly.ru Жительница Великобритании София-Мари де Фая узнала о своей беременности лишь во время схваток, сообщает сообщает topnews.ru. Британка встречалась с молодым человеком, но не предполагала, что может забеременеть, так как принимала противозачаточные таблетки. Несколько месяцев назад 20-летняя девушка обратилась к врачу с жалобами на резкую прибавку в весе. Врач списал это на стресс, а потом поставил диагноз "синдром повышенной раздражимости толстой кишки" или "спастический колит". Однако спустя некоторое время София-Мари де Фая вновь обратилась к врачу с жалобами на удары в животе. Девушка даже села на диету и начала заниматься спортом, чтобы похудеть. После одного из занятий она почувствовав резкую боль, вызвала скорую помощь и уже в больнице узнала о своей беременности. София-Мари де Фая вместе со своим 18-летним бойфрендом Лиамом стали счастливыми родителями сына, однако девушка возмущена халатностью врачей по отношению к ее здоровью. today.kz