фото с сайта timeout.ru фото с сайта timeout.ru В Европе начали появляться стихийные магазины для обмена едой. Родоначальницей этой идеи является жительница Нью-Йорка, воплотившая ее в жизнь еще несколько лет назад у себя на родине, передает topnews.ru. Идея под названием Food swapping ("обмен едой") заключается в следующем: жители (в основном фермеры) Великобритании, Франции и еще нескольких стран смогут приносить излишки продуктов, которые они сами производят (хлеб, молоко, овощи, фрукты и т.д.), и обменивать их на нужный товар. Участники обмена одобряют эту идею, считая ее возможностью сэкономить семейный бюджет и избавиться от необходимости запасать излишки. today.kz