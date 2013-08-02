Фото express-k Фото express-k Наскальный рисунок, изображающий кентавра (на рисунке), который находится в урочище Тамгалы, привлек внимание австралийского ученого Пола Тэкона. Он считает, что следы этого мифологического существа нужно искать именно в Казахстане. Наскальные рисунки с изображением кентавров, датируемые III тысячелетием до нашей эры, встречаются повсеместно, даже в Австралии и в Африке. Некоторые специалисты считают, что кентавры существовали в одно время с пещерным человеком. В свое время Тит Лукреций Кар пытался доказать, что кентавров просто не может существовать из-за разницы в продолжительности жизни человека и лошади. И тем не менее следы этих существ находят до сих пор. Так, в 1990 году во время археологических раскопок в Западной Сахаре было обнаружено более десятка скелетов кентавров. Был восстановлен их внешний вид: в холке – около метра, от передних копыт до макушки – метр восемьдесят.– Советские археологи находили останки кентавров на территории Казахстана, – говорит российский ученый Семен Сокольников. – Причем даже в древних могильниках. Другое дело, что им приходилось скрывать эти факты, чтобы не быть осмеянными. В результате в описаниях могильников мы читаем, что номадов хоронили верхом на коне. Рустем ОМАРОВ, Астана express-k