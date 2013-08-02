Фото yk-news Фото yk-news По мнению чиновников Министерства здравоохранения РК, передача медучреждений в доверительное управление повысит уровень менеджмента этих организаций, улучшит там материально-техническую базу и снизит нагрузку на госбюджет, сообщает корреспондент YK-news.kz. Напомним, в Казахстане ведется политика по приданию автономности государственным медорганизациям путем перевода их на право хозяйственного ведения. Рассматривается возможность передачи в доверительное управление госбольниц частникам и приватизации этих учреждений. Это, по мнению профсоюза здравоохранения ВКО, ни к чему хорошему не приведет. Ответ из Минздрава с разъяснениями по этому поводу пришел с запозданием. Вице-министр Болат Токежанов сообщил, что все эти новшества – формы государственно-частного партнерства. Сегодня Минздрав рассматривает три модели такого партнерства. Первая – как раз-таки передача действующих объектов в доверительное управление. Вторая – передача в аренду, и третья – когда договор с инвестором заключается на строительство и эксплуатацию поликлиники/больницы как с последующей передачей в госсобственность, так и без этого. Сегодня в РК механизм доверительного управления предусматривают два закона. Примечательно, что согласно первому возможна дальнейшая приватизация передаваемого учреждения, по второму – нет. Тем временем в Минздраве разработали и критерии отбора госбольниц для передачи в доверительное управление. – Это низкий уровень менеджмента, низкая финансовая устойчивость, низкое качество медицинской помощи, недостаточное применение высоких технологий и инноваций, несоответствие стандартам аккредитации, недостаточная оснащенность медоборудованием, – пояснил вице-министр. Не подлежат передаче в концессию организации здравоохранения, осуществляющие свою деятельность в сфере службы крови, профилактики ВИЧ/СПИД, учреждения медицины катастроф. – Внедрение государственно-частного партнерства позволит поднять систему здравоохранения на качественно новый уровень развития путем привлечения частных инвестиций в отрасль, – резюмировал Болат Токежанов. – Министерством принимаются все усилия для того, чтобы сделать медицину привлекательной для частного сектора. Елена Супрунова YK-news