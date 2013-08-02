Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Программист из Окленда для постройки автомобиля своей мечты – реплики винтажного DB4 1961 года, решил использовать… 3D-принтер. Айвен Сенч (Ivan Sentch) не только потихоньку печатает себе детали своего будущего автомобиля класса гран-туризмо, но и выкладывает процесс постройки на своем блоге - http://www.replicadb4.com Из общего числа деталей для кузова в 2,5 тысячи, к настоящему моменту готово 72%, а собрано более 52%. В качестве материала для печати используется стекловолокно. Производственная линия состоит из офисного 3D-принтера стоимостью всего $500. Материализация кузова неспешно длится с декабря 2012 года, ввиду дефицита времени и денег. К тому же Айвен недавно был вынужден приостановить реализацию проекта из-за продажи старого дома и постройки нового. Двигатель и ходовую часть авто, конечно же, изготовить таким новомодным образом не получится. Для этого у изобретательного конструктора уже припасен в качестве донора старый Nissan Skyline GTS25T. auto.lafa.kz