Общая сумма налогов на транспорт с физических лиц в Казахстане оказалась больше налогов на частное имущество в 11 раз. В первом полугодии владельцы автомобилей в Казахстане уплатили больше 15 млрд тенге налогов, в то время как налоги на имущество физических лиц составили 1,3 млрд тенге сообщает проект Ranking.kz. Общее количество налогов на различную собственность выросло на 13%, достигнув 95 млрд тенге. Среди них 71% занимают налоги на имущество юридических лиц, 16% — налог на транспорт физических лиц, а на третьем месте (6%) налоги на земли населенных пунктов с юрлиц. Напомним, в Казахстане готовятся повысить налог на автомобили с объемом двигателя больше 3 л. По некоторым пунктам налоговая ставка увеличится с 15 до 66 МРП. auto.lafa.kz