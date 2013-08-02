Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Вчера в российских СМИ появилась информация, что казахстанский Nomad не будет поставляться в Россию, однако это не так. 1 августа 2013 года в СМИ со ссылкой на официальное письмо от российской компании ООО «ДЦ СанЙонг», была опубликована информация о том, что модель SsangYong С150 (Nomad SUV) является перелицованной версией пикапа SsangYong Actyon Sports, а казахстанское предприятие АО «Агромашхолдинг» не имеет права на осуществление торговли автотранспортными средствами под товарным знаком SsangYong в России. Сегодня, 2 августа 2013 года, AllurGroup распространили официальный пресс-релиз, в котором даны пояснения, что упомянутая модель SsangYong С150 (Nomad SUV), презентации которой состоится только в декабре этого года, на самом деле является внедорожником и обладает собственным уникальным дизайном и не является пикапом. Более того AllurGroup - официальный дилер АО «Агромашхолдинг» - обладает эксклюзивным правом производства и экспорта внедорожника SsangYong С150 (Nomad SUV) на территорию ближнего зарубежья, включая РФ. «В соответствии с Лицензионным соглашением по проекту SsangYong С150 (Nomad SUV), подписанным 28.07.2011 года между SsangYong Motor (Республика Корея) и костанайским автопроизводителем «Агромашхолдинг/САП», территорией распространения модели SsangYong C150 (Nomad SUV) является Казахстан и страны СНГ, а полными правами на распространение данного автомобиля обладает «Агромашхолдинг/ САП» и AllurGroup. Согласно Соглашению о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г., Российская Федерация является одним из учредителей СНГ. Казахстан присоединился к данному Соглашению путем его ратификации 23 декабря 1991 г. В связи с вышеуказанным AllurGroup не видит никаких препятствий и, согласно Лицензионному Соглашению, имеет полное право выпускать и осуществлять дистрибуцию модели SsangYong C 150 (Nomad SUV) в Казахстане и на экспорт, в том числе в страны СНГ, включая РФ», - говорится в пресс-релизе. auto.lafa.kz