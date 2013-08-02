Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана купило у АвтоКрАЗ пожарный автопоезд. В Казахстане появится пожарный автопоезд нового типа - Фото 1 Модель КрАЗ-6443 представляет собой оборудованный для тушения пожаров седельный тягач с колесной формулой 6х6. Он оснащается 15-литровым двигателем ЯМЗ-6582.10-02 с турбонаддувом, имеющим стандарт Евро-3. Цистерна автопоезда может вместить до 30 000 л воды. Объем пенобака составляет 1000 л. Также пожарная машина оборудована насосной установкой производительностью 60 л/с и напором 100 м. В Казахстане появится пожарный автопоезд нового типа - Фото 2 Автопоезд был изготовлен по заказу МЧС Казахстана на Кременчугском автомобильном заводе в Украине. auto.lafa.kz