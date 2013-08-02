Фото: yuga.ru Фото: yuga.ru В Новороссийске кота приняли на работу в детскую библиотеку. Как рассказали в учреждении изданию «Комсомольская правда», соответствующий приказ был заверен печатью и подписан директором. Животное по кличке Кузя занимает должность помощника библиотекаря. Ставку для кота придумали специально. В качестве вознаграждения за труд Кузя получает кошачий корм, а также угощения в виде свежего рыбного филе и мяса. В бухгалтерии документов на кота заводить не стали, поэтому «зарплату» ему выплачивают сами сотрудники библиотеки. Свои обязанности кот выполняет во время детских праздников в библиотеке. Он изображает ученого кота. В дни представлений Кузя надевает галстук-бабочку. В обычные дни его просто расчесывают и моют сухим шампунем. Кузя проводит в библиотеке лишь рабочее время, ночует он на улице. Заведующая отделом инноваций и массовой работы центральной библиотечной системы города Анна Лапшина рассказала, что кот появился в учреждении в октябре 2012 года. Первое время он просто гулял рядом со зданием, но затем заведующая библиотекой велела Лапшиной либо забрать его домой, либо взять на работу, «чтобы он не замерз». Впоследствии коту выправили ветеринарный паспорт, а затем и назначили помощником библиотекаря. Котов также трудоустраивают в Эрмитаже: там они числятся мышеловами. Эта традиция появилась в Петербурге еще при Екатерине II. Кроме того, должность мышелова есть также и у котов, которые живут при резиденции премьер-министров в Великобритании. Сейчас эту должность делят между собой кот Ларри и кошка Фрейя. lenta