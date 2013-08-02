Обама выдвинет на пост главы ВВС США женщину
Фото: AP Президент США Барак Обама выдвинет кандидатуру Деборы Ли Джеймс на пост министра Военно-воздушных сил страны. Об этом 1 августа сообщает Reuters. Для того, чтобы Джеймс стала министром, ее кандидатура после выдвижения Обамой должна пройти согласование в Сенате США. В случае утверждения Джеймс станет второй женщиной в истории страны, которая займет этот пост: в период с 1994 по 1997 год министром ВВС была Шэйла Уиднелл. Джеймс в настоящее время является топ-менеджером в компании Science Applications International Corporation, одного из крупнейших подрядчиков Пентагона и американских спецслужб. В период с 1993 по 1998 годы, когда пост президента занимал Билл Клинтон, она была заместителем министра обороны США. Министр военно-воздушных сил США несет ответственность за все повседневные вопросы, касающиеся ВВС, а также за финансовую деятельность и за связи с общественностью. Министр ВВС подчиняется непосредственно министру обороны. Пост министра ВВС США остается вакантным с 21 июня, когда его покинул Майкл Донли, руководивший ведомством на протяжении пяти лет. lenta