Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» Азербайджанским телеканалам запретили показывать фильмы кинорежиссера и сценариста Рустама Ибрагимбекова, который был выдвинут кандидатом в президенты от оппозиционного альянса НСДС (Национальный совет демократических сил). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Haqqin.az. Среди картин, на которых распространилось действие запрета, названы, в частности, «День рождения», «Белое солнце пустыни», «В одном южном городе», «Допрос» и «Парк» (Ибрагимбеков является автором сценариев к этим фильмам). Когда запрет будет снят, пока неизвестно. Собеседники издания не исключили, что данная мера связана с оппозиционной деятельностью Ибрагимбекова. 74-летний режиссер был выдвинут единым кандидатом в президенты от оппозиционного альянса в начале июля. Спустя несколько дней он отказался от российского гражданства, которое не позволяло ему участвовать в избирательной кампании (в последние годы Ибрагимбеков жил в России). Впрочем, сможет ли он зарегистрироваться в ЦИК, до сих пор не ясно. На родине в отношении режиссера возбуждено уголовное дело по факту ухода от налогов азербайджанского Союза кинематографистов (СКА), который он возглавляет. О расследовании было объявлено в начале этого года. Как сообщалось, союз не выплатил в бюджет 12,3 тысячи манатов (более 15 тысяч долларов). Ибрагимбеков заявил, что данное дело связано с его политической деятельностью. Президентские выборы в Азербайджане запланированы на предстоящую осень. Действующий глава республики Ильхам Алиев будет баллотироваться на третий по счету срок (такую возможность ему дают поправки, внесенные ранее в конституцию). На предыдущих выборах, в 2008 году, Алиев, по официальным данным, получил 89 процентов голосов. lenta.ru