- В 2011 году с заявлениями на получение кредитов для открытия бизнеса в центр обратилось около 40 человек. В 2012 году мы выдали кредитов на сумму в 127 миллионов тенге, тогда с заявками на получение займа обратилось 84 человека. В этом году мы запрашивали сумму в полтора миллиарда тенге, однако получили лишь 880 миллионов, эти деньги предназначены на реализацию бизнес-идей 700 человек, - такие данные корреспонденту предоставилаОтметим, что с начала текущего года 68 человек уже получили деньги на открытие своего дела, на эти цели государство выделило 180 миллионов тенге. Остальные 700 миллионов планируется выплатить до конца августа. - В первый год люди просто-напросто боялись брать кредиты, но после получения полной информации из уст самих специалистов горожане стали нам доверять, и уже охотнее открывают свои предприятия. Каждый, кто получает микрокредит, проходит обучение основам предпринимательства, получает сертификат, вместе со специалистами центра составляют бизнес-планы. Тем, кто получил кредиты в прошлые годы, мы помогаем и по сей день: даем советы, консультируем. Кто хочет заниматься своим делом в направлении сельского хозяйства, он получает земли вне очереди, - добавила Гульнар КУСПАНОВА. В настоящее время в Атырау готовится к открытию ферма по разведению кроликов, уже работают цех по производству мебели, завод по обработке шерсти и консервный завод.