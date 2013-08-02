- Прогуливаясь по улицам старинного Уральска и других населённых пунктов, в центре и на окраинах, в скверах и дворах, на берегах Урала, Чагана и Деркула каждый день видишь разбросанные окурки, шелуху семечек, пустые бутылки, пакеты и обёртки, - рассказалВ. - Весь этот мусор и хлам появляются лишь потому, что многие из нас не доносят их до урн. Так по данным пресс-службы ДВД ЗКО, только за первые 6 месяцев текущего года почти 10 тысяч жителей области натенге за выброс мусора из салонов автомашин. Кроме того, с начала года к административной ответственности привлечены 10,5 тысяч человек, которые разгуливали в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, почти полторы тысячи мелких хулиганов и столько же дебоширов. - Не пора ли нам всем миром объединиться, создав атмосферу «нулевой терпимости» к нарушителям общественного спокойствия и порядка? Ведь корень – в профилактике и недопущении зла, чтобы не пожинать его последствия, - сказал на заседании председатель общественного совета. - Народная мудрость гласит: «Чисто не там, где метут, а там, где не сорят». Уральцы, как и весь народ Казахстана, всегда отличались толерантностью, уважением друг к другу и окружающим. Мы призываем жителей и гостей Западного Казахстана поддержать наше Обращение и внести свой вклад в создание комфортной атмосферы и уюта нашего древнего края, который является для всех нас общим домом.